Валенсия завершил карьеру в сборной Эквадора

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия после поражения от Мексики (0:2) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 объявил о завершении международной карьеры.

35-летний форвард после финального свистка не смог сдержать эмоций, опустился на колени и расплакался.

«Мне грустно, но в то же время спокойно, потому что я всегда был предан сборной Эквадора. Это был мой последний матч за национальную команду. Я попрощался со всеми. Это очень печальный день, и я не хотел, чтобы мое прощание произошло именно так», — приводит El Comercio слова Валенсии.

Валенсия с 2012 года выступал за сборную Эквадора. В 109 матчах он забил 49 голов и сделал 15 голевых передач. Также на его счету 15 желтых и 2 красных карточки.