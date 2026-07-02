Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 07:45

Валенсия завершил карьеру в сборной Эквадора

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия после поражения от Мексики (0:2) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 объявил о завершении международной карьеры.

35-летний форвард после финального свистка не смог сдержать эмоций, опустился на колени и расплакался.

«Мне грустно, но в то же время спокойно, потому что я всегда был предан сборной Эквадора. Это был мой последний матч за национальную команду. Я попрощался со всеми. Это очень печальный день, и я не хотел, чтобы мое прощание произошло именно так», — приводит El Comercio слова Валенсии.

Валенсия с 2012 года выступал за сборную Эквадора. В 109 матчах он забил 49 голов и сделал 15 голевых передач. Также на его счету 15 желтых и 2 красных карточки.

Сборная Мексики вышла в&nbsp;1/8 финала чемпионата мира-2026.Мексика сняла 40-летнее проклятие. Не помешала даже гроза
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Эннер Валенсия

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Колашинац: «Босния покидает ЧМ-2026 с высоко поднятой головой, но сейчас внутри только опустошение»
Рангник: «Задача сборной Австрии — сделать так, чтобы у Ямаля было как можно меньше мяча»
Василь: «Тилльман исполнил штрафной просто идеально, у меня практически не было шансов»
Пулишич: «Наши мысли только о матче против Бельгии — это будет финал для сборной США»
Испания — Австрия: онлайн-трансляция матча
Рейна: «Прекрасно понимаем, какое влияние ЧМ-2026 может оказать на развитие футбола в США»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пулишич: «Наши мысли только о матче против Бельгии — это будет финал для сборной США»

Василь: «Тилльман исполнил штрафной просто идеально, у меня практически не было шансов»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости