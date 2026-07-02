Пулишич: «Наши мысли только о матче против Бельгии — это будет финал для сборной США»

Капитан сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира. С 64-й минуты американцы играли в меньшинстве после удаления нападающего Фоларина Балогуна.

«В матчах на вылет простых игр не бывает, и мы на это не рассчитывали. После удаления сборной США пришлось перестроиться и терпеть, но парни отдали все силы. Малик Тилльман забил невероятный штрафной, который снял напряжение. Теперь наши мысли только о понедельничном матче в Сиэтле против Бельгии — это будет финал для нас», — приводит слова Пулишича Fox Sports.

В 1/8 финала сборная США сыграет против Бельгии, которая победила Сенегал (3:2 д.в.). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.