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Сегодня, 07:58

Рангник: «Задача сборной Австрии — сделать так, чтобы у Ямаля было как можно меньше мяча»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник оценил игру полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля.

«Он отличный игрок, и он останется таким на следующие 12, 13, 14 лет или даже дольше, если останется здоровым и сохранит ясную голову. Если посмотреть на Месси, видно, что он мог играть во многих матчах. Он один из игроков, за которым мы будем внимательно следить завтра. Мы постараемся не давать ему пространства, когда он начинает дриблинг. Он игрок, на которого все болельщики любят смотреть, но наша задача — сделать так, чтобы у него было как можно меньше мяча», — сказал австрийский специалист на пресс-конференции.

Австрия 2 июля сыграет с Испанией в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Ламин Ямаль.Ямаль — не новый Месси. У него свой путь и свои приоритеты

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