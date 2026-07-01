Динь: «Сборная Франции — настоящая семья»

Защитник сборной Франции Люка Динь после победы над Швецией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 объяснил, почему команда отпраздновала гол вместе с Дидье Дешамом. На прошлой неделе у главного тренера команды умерла мама.

«Мы настоящая семья. Эта картина очень хорошо нас отражает, она радует. Это не простая ситуация для Дидье и его семьи, это то, что еще больше сплачивает нас, потому что он очень важен для нас, он наш лидер, наш тренер», — сказал Динь в эфире М6.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию.