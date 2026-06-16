Ленини — о матче с Испанией: «Это один из лучших дней в моей жизни!»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях от ничьей в матче против Испании (0:0) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026.

29-летний Ленини отыграл весь матч.

— Можете ли описать свои чувства после ничьей с Испанией? Что это такое — впервые приехать на чемпионат мира и сыграть вничью с одним из главных фаворитов, действующим чемпионом Европы?

— Это один из лучших дней в моей жизни. Никогда не думал, что окажусь в такой день в таком месте. Но горжусь собой и нашей командой. Особенно командой. Мы проделали хорошую работу, а теперь хотим большего.

Хочу поблагодарить наш народ, наших болельщиков. Мы очень рады и готовы двигаться дальше. Это был чрезвычайно трудный матч, но, думаю, мы снова показали нашу сущность — способность жертвовать собой, стойкость и упорство. Поэтому сейчас мы счастливы.

— Насколько велики шансы попасть в плей-офф? Скорее всего, победы над Саудовской Аравией для этого теперь будет достаточно.

— Думаю, что все возможно. У нас хороший результат в матче с Испанией и позитивный настрой. Остается только работать и делать все, что нужно от нас.

— Как можно не испытывать страха перед Испанией? Как вы готовились к этой игре, отчего смогли быть так отмобилизованны и организованны?

— Все идет от головы, и это было в нашем сознании. Перед матчем все были, с одной стороны, счастливыми, с другой — сфокусированными. Каждый хотел победить. Мы хотели показать миру, что такое Кабо-Верде. Сделали это, и теперь должны это ощущение сохранять. Мы продолжим быть сконцентрированными на работе и идти дальше, — сказал Ленини «СЭ».

В следующем матче группового турнира чемпионата мира Кабо-Верде 22 июня сыграет против Уругвая.

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