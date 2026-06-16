В Алжире считают, что национальная команда может преподнести сюрприз в матче против Аргентины

Алжирский агент Анисс Беншабане в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Аргентина — Алжир на чемпионате мира-2026.

«Перед чемпионатом мира Алжир провел хорошие товарищеские матчи против сильных соперников: Уругвая и Нидерландов. В этой команде есть лидеры — Ибрагим Маза и Анис Хадж-Мусса, которые могут решить исход матча. Все знают, что Аргентина — одна из сильнейших сборных мира, действующий чемпион. Поэтому нужно очень аккуратно и внимательно действовать в обороне. Но думаю, что Алжир может преподнести сюрприз в матче против сборной Аргентины», — сказал Беншабане «СЭ».

Игра пройдет на арене «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.