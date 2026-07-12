Эдегор о поражении Норвегии от Англии на ЧМ-2026: «Думаю, мы сделали все, что могли»

Капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор о поражении от сборной Англии (1:2 в дополнительное время) в четвертьфинале чемпионата мира.

Команды обменялись голами в первом тайме и не смогли выявить победителя в основное время. На 93-й минуте победный гол забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

12 июля, 00:05. Hard Rock Stadium (Майами)

«Мы чувствуем, что были близки к победе. Думаю, мы сделали все, что могли. Мы пропустили два гола, которые были слишком легкими, и нам не очень помог судья. Мы ничего от этого не получим. Нам немного не повезло, и все сложилось не в нашу пользу. Немного обидно, но это было настоящее приключение. То, в чем мы участвовали, было грандиозно», — приводит слова Эдегора TV2.

Англия в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с Аргентиной 15 июля.