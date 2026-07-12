Джака — о поражении Швейцарии от Аргентины: «Больно проигрывать из-за одного решения судьи»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал поражение от сборной Аргентины (1:3 доп. время) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

С 72-й минуты швейцарцы играли в меньшинстве после удаления нападающего Бриля Эмболо. Главный арбитр Жоау Пиньейру сначала показал предупреждение аргентинцу Леандро Паредесу, но после просмотра видеоповтора судья изменил решение и назначил Эмболо желтую карточку, которая стала для игрока второй.

«Мы хорошо начали. Пропустили после углового, но после этого, на мой взгляд, на поле была только Швейцария. У них больше ничего не было в первом тайме. Мы знали, что постепенно можем идти на больший риск, и пошли на него, забили и очень хорошо чувствовали себя на поле. У нас стало больше энергии, больше веры в себя, но красная карточка изменила все. Если приходится проигрывать из-за одного решения судьи, это больно», — приводит The Athletic слова Джаки.

Футболист отметил, что после поражения в раздевалке Швейцарии было очень тихо — игрокам тяжело смириться с таким исходом.

Аргентина в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с Англией. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США).