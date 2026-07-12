Семин объяснил причину поражения сборной Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026 против Англии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча Норвегии против Англии (1:2 доп. время) в 1/4 финала ЧМ-2026.

«Беллингем в великолепной форме, выручает команду не первый матч. Англичане хорошо подготовились, они все предусмотрели. Если Холанн не получает передачи, то он не опасный игрок. В целом, он сыграл не лучший свой матч. Единственный эпизод, который мог решить исход, был у Серлота при выходе два в одного. Если бы он отдал передачу на Холанна, то что-то могло поменяться, но этого не произошло. Больше норвежцы ничего создать не смогли», — сказал Семин «СЭ».

В полуфинале чемпионата мира Англия сыграет против Аргентины. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Давид Петросян