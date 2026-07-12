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Сегодня, 12:05

Губерниев уверен в победе Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Англии над Норвегией (2:1 доп. время) в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Мне казалось, что было бы красиво, если бы Норвегия выиграла. Но Беллингем молодец. Победа команды, которая продемонстрировала хладнокровие на протяжении всего матча. Потому что мастерство есть и у тех, и у других. Но за Норвегию обидно, потому что это была бы красивая история, а победе англичан никто сильно не удивился. Все ожидали правда, что Кейн будет главной действующей персоной. В конце концов, Англия — Аргентина — хороший полуфинал, в котором выиграют аргентинцы и выйдут в финал», — сказал Губерниев «СЭ».

В полуфинале чемпионата мира Англия сыграет против Аргентины. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

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