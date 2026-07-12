Ибрагимович — об Англии в матче с Норвегией: «Они играли в меньшинстве, пока Мадуэке находился на поле»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович раскритиковал действия вингера сборной Англии Нони Мадуэке в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против сборной Норвегии.

Игра завершилась победой англичан в дополнительное время со счетом 2:1.

«После паузы на водопой все немного изменилось, потому что Джуд Беллингем был самым активным игроком сборной Англии. Но, считаю, они играли в меньшинстве, пока Мадуэке находился на поле. Каждый раз, когда он получал мяч, принимал неправильное решение и ходил по полю пешком. На месте Тухеля я бы заменил его», — приводит Metro слова Ибрагимовича.

Он также пошутил, упомянув спорный эпизод с возможным касанием мяча кабеля камеры перед голом Джуда Беллингема.

«Если он задел кабель — значит, задел. Но если задел, то этот кабель точно провел матч лучше, чем Мадуэке», — добавил Ибрагимович.

Англия в полуфинале чемпионата мира сыграет против Аргентины. Матч состоится 15 июля в 22.00 по московскому времени.