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Сегодня, 13:10

Каррагер: «У Беллингема есть характер, который отличает величайших игроков от хороших. Джеррарду этого не хватало»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, в чем Джуд Беллингем превосходит его бывшего партнера по клубу и сборной Англии Стивена Джеррарда.

«Мы всегда знали, что Беллингем — футболист мирового уровня. Но сейчас многие из нас начинают понимать, что он даже лучше, чем мы предполагали. С самого начала его карьеры главным ориентиром при сравнении с английскими игроками был Стивен Джеррард.

Джеррард обладал абсолютно всем, что необходимо полузащитнику: великолепным пасом, умением отбирать мяч, забивать голы и, самое главное, способностью практически в одиночку переворачивать ход матчей и приносить победы.

Если у моего бывшего капитана и был какой-то недостаток, то, возможно, заключался он в том, что, приезжая в сборную Англии, он был недостаточно самоуверенным. Иногда мне казалось, что он должен был войти в раздевалку и дать всем понять: именно он — главный. Но это было не в его характере.

У Беллингема такая уверенность есть. Стоило ему надеть футболку мадридского «Реала», как сразу было видно, что он думает: «Я здесь на своем месте. Я этого заслуживаю. Я способен стать лучшим игроком этого клуба». Некоторые считают подобное отношение недостатком. Но для футболиста, который входит в лучшие годы карьеры и приходит в величайший клуб мира, это вовсе не минус.

Эта уверенность чувствуется и в его игре. Чтобы блистать на самых больших турнирах и самых сложных аренах, необходим именно такой характер — тот, который отличает просто хороших игроков от величайших», — написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

12 июля дубль Беллингема принес сборной Англии победу над Норвегией (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2026. Всего на счету 23-летнего полузащитника теперь 6 голов и 1 результативная передача на этом чемпионате мира.

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Джуд Беллингем
Стивен Джеррард
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Джейми Каррагер

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