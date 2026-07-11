Французский журналист Молина опубликовал данные о возможных коррупционных связях ФИФА и Аргентины

Французский журналист Ромен Молина опубликовал данные о возможных коррупционных связях между Международной федерацией футбола (ФИФА) и Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA).

По данным Молины, ФИФА якобы прекратила расследование в отношении бывшего тренера юношеской сборной Аргентины Диего Гуачи, несмотря на то, что пять футболисток обвиняли его в сексуальных домогательствах. Как утверждает журналист, дело было закрыто из-за недостатка доказательств.

Также Молина утверждает, что призовые за победу Аргентины на ЧМ-2022 были перечислены не в AFA, а на счет компании из Майами, которая находится под следствием ФБР из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве.

Молина отметил, что руководство ФИФА находится в тесных связях с футбольными функционерами из Южной Америки, что помогло усилить влияние Южноамериканской конфедерации футбола на процессы в мировом футболе в последние годы. Журналист подчеркнул, что среди части южноамериканских футбольных чиновников существует «культура безнаказанности».

После заявлений Молины члены Европейского парламента призвали провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее на Инфантино обрушилась волна критики после приостановки дисквалификации нападающего сборной США Фалорина Балогуна перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (1:4). Президент США Дональд Трамп заявил, что звонил Инфантино, чтобы решить вопрос с отстранением Балогуна, получившего красную карточку в предыдущей игре с Боснией и Герцеговиной.