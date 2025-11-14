Футбол
Сегодня, 00:59

Ирландия — Португалия: судья правильно удалил Роналду за агрессию. Сколько матчей он пропустит?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

На 61-й минуте отборочного матча ЧМ-2026 Ирландия — Португалия судья Гленн Нюберг после вмешательства видеоассистентов Пола ван Букела и Рихарда Мартенса и просмотра повторов принял верное решение: он отменил желтую карточку, показанную ранее Криштиану Роналду, заменил ее на красную и удалил португальца.

Капитан сборной Португалии потерял самообладание, проявил агрессию к сопернику и умышленно ударил его рукой. Ирландец Дара О'Ши после удара оказался на газоне. Шведский арбитр поначалу слишком мягко оценил фол Криштиану, но затем верно отреагировал на ВАР-вмешательство. Роналду нередко прощали нервные срывы в различных ситуациях, но тут судьи проявили принципиальность.

Несдержанность капитана может стоить ему двух матчей дисквалификации. То есть он рискует пропустить не только заключительную игру в группе F с Арменией, но и первую встречу чемпионата мира. В любом случае он будет автоматически отстранен на один матч, а его дальнейшая судьба зависит от решения дисциплинарного комитета.

