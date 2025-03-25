Сборные Израиля и Норвегии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Израиля и Норвегии встретятся в матче отбора чемпионата мира-2026 во вторник, 25 марта. Игра пройдет на нейтральном поле в Дебрецене (Венгрия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Израиль — Норвегия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговую платформу. Сервис также проведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

25 марта, 22:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)

Сборные Израиля и Норвегии выступают в группе с Италией, Молдавией и Эстонией. Занявшая первое место команда выйдет в финальный турнир ЧМ-2026 напрямую, вторая попадет в стыковые матчи.

В первом матче отборочного турнира Израиль победил Эстонию (2:1), а Норвегия — Молдавию (5:0).