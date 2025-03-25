Файзуллаев, Хусанов и Шомуродов выйдут с первых минут в матче с Ираном в отборе на чемпионат мира
Сборная Узбекистана объявила стартовый состав перед матчем с Ираном в азиатской квалификации чемпионата мира-2026.
С первых минут сыграют защитники Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Рустамжон Ашурматов («Рубин»), хавбек Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) и форвард Элдор Шомуродов («Рома»).
У Ирана в стартовый состав попал экс-форвард «Ростова» и «Рубина» Сердар Азмун.
Узбекистан с 16 очками занимает второе место в группе A, Иран лидирует с 19 очками.
