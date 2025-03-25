Футбол
25 марта, 18:06

Файзуллаев, Хусанов и Шомуродов выйдут с первых минут в матче с Ираном в отборе на чемпионат мира

Руслан Минаев

Сборная Узбекистана объявила стартовый состав перед матчем с Ираном в азиатской квалификации чемпионата мира-2026.

С первых минут сыграют защитники Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»), Рустамжон Ашурматов («Рубин»), хавбек Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) и форвард Элдор Шомуродов («Рома»).

У Ирана в стартовый состав попал экс-форвард «Ростова» и «Рубина» Сердар Азмун.

Узбекистан с 16 очками занимает второе место в группе A, Иран лидирует с 19 очками.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.
25 марта, 19:00. ()
Иран
2:2
Узбекистан
