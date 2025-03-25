Футбол
25 марта, 18:59

Кин — о дебютных матчах Тухеля во главе Англии: «Это отличный старт для тренера»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о первых матчах Томаса Тухеля во главе сборной Англии.

Английская команда победила Албанию (2:0) и Латвию (3:0) в отборочных матчах на ЧМ-2026.

«Если бы это был школьный доклад, то ему бы поставили тройку с плюсом. Думаю, он еще многого добьется. Я думаю, что эти две игры на бумаге были очень легкими. Это отличный старт для тренера, но мы знали, что он одержит две победы, просто посмотрите на 27 ударов с Латвией. Есть много моментов, которые нужно улучшить. Но я думаю, что все было хорошо», — приводит слова Кина The Sun.

Следующий матч отбора на ЧМ-2026 сборная Англии проведет 7 июня против Андорры.

Сборная Англии по футболу
Рой Кин
Томас Тухель
