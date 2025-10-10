Определились 20 участников чемпионата мира-2026

В четверг, 9 октября, сборная Алжира разгромила Сомали (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 и гарантировала себе первое место в группе G. Таким образом, определились 20 из 48 участников мирового первенства.

В финальной части турнира точно сыграют: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет и Алжир.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.