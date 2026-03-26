Сборные Италии и Северной Македонии встретятся в отборе ЧМ-2026

Сборные Италии и Северной Ирландии встретятся в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в четверг, 26 марта. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италии», стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Италия — Северная Ирландия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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26 марта, 22:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Победитель матча выйдет в финал стыкового раунда за путевку на ЧМ-2026 и встретится с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной.

Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.