Дания и Северная Македония встретятся в отборе чемпионата мира

Сборные Дании и Северной Македонии встретятся в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в четверг, 26 марта. Игра пройдет на стадионе «Парке» в Копенгагене, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Дания — Северная Македония можно следить в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы.

26 марта, 22:45. Паркен (Копенгаген)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Победитель этого матча в финальном стыковом раунде за путевку на чемпионат мира встретится с Чехией или Ирландией.

Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно на сайте «СЭ» в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре.

Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике, в турнире примут участие 48 сборных.