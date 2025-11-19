Футбол
Сегодня, 00:45

Испания и Турция сыграли вничью. Испанцы вышли на ЧМ-2026, турки — в стыках

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Ойярсабаль после гола.
Фото Reuters

Сборные Испании и Турции не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

На 4-й минуте Дани Ольмо открыл счет. Турки отыгрались перед перерывом — отличился Дениз Гюль. После перерыва турецкая команда вышла вперед — гол забил Салих Озджан. Почти сразу испанцы отыгрались блаодаря мячу, забитому Микелем Ойярсабалем.

Испанцы набрали 16 очков и спервого места в группе Е вышли на ЧМ-2026. Турки стали вторыми (13 очков) и сыграют в стыковых матчах.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
18 ноября, 22:45. Estadio La Cartuja (Севилья)
Испания
2:2
Турция

