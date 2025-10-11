Испания — Грузия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Испания и Грузия сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 11 октября

Сборные Испании и Грузия встречаются в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в субботу, 11 октября. Игра в Эльче (Испания) на «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» начинается в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

11 октября 2025, 21:45. Мануэль Мартинес Валеро (Эльче)

Ключевые события игры Испания — Грузия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

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Сборные Испании и Грузии выступают в группе Е вместе с Турцией и Болгарией.