Португалия — Венгрия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборные Португалии и Венгрии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 14 октября. Игра на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

14 октября 2025, 21:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)

Игру Португалия — Венгрия в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт».

Отслеживать ключевые события игры Португалия — Венгрия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Португалия и Венгрия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Арменией и Ирландией. Португальцы набрали 9 очков в 3 матчах и идут первыми в группе, венгры в рамках отбора провели 3 матча и занимают второе место с 4 очками.