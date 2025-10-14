Португалия упустила победу над Венгрией в отборе ЧМ-2026, Роналду оформил дубль

Сборная Португалии на своем поле сыграла вничью с Венгрией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

Дубль у хозяев оформил Криштиану Роналду. 40-летний форвард отличился на 22-й и 45+3-й минутах. У гостей отличились Аттила Салаи (8-я минута) и Доминик Собослаи, который принес команде ничью на 90+1-й минуте.

В параллельном матче сборная Армении в меньшинстве проиграла Ирландии — 0:1. Единственный гол на 70-й минуте забил Эван Фергюсон.

Португалия (10 очков) продолжает лидировать в группе F. Венгрия (5) идет второй за два тура до конца отборочного турнира. Ирландия (4) поднялась на третью строчку, а Армения (3) замыкает квартет.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

14 октября 2025, 21:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)