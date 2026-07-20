Испания — Аргентина: какой фол разглядел судья Винчич перед голом? Почему Отаменди держался за другую ногу?

На 96-й минуте финального матча ЧМ-2026 Испания — Аргентина судья Славко Винчич отменил гол Нико Уильямса, определив, что один из его партнеров нарушил правила в ходе атаки.

Можно предположить, что арбитр зафиксировал фол Микеля Мерино, который боролся за мяч с Николасом Отаменди и случайно наступил ему на левый голеностоп. При этом аргентинец, упав и изображая боль, держался за голень правой ноги.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.