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Сегодня, 00:35

Эмилиано Мартинес установил рекорд по сэйвам в финальных матчах чемпионатов мира

Павел Лопатко

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес сделал 10 сэйвов в основное время в финальном матче чемпионата мира-2026 со сборной Испании.

По данным Opta, 33-летний голкипер установил новый рекорд по сэйвам в финалах ЧМ.

Для сравнения, в полуфинале ЧМ-2026 со сборной Англии (2:1) у Мартинеса был один сэйв, в матче 1/4 финала против сборной Швейцарии (3:1) — четыре, в игре 1/8 финала со сборной Египта (3:2) — ноль, а в матче 1/16 финала против сборной Кабо-Верде (3:2 доп. время) — три.

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
1:0
Аргентина

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