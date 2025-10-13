Исландия — Франция: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Сборные Исландии и Франции встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Исландии и Франции встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 13 октября. Игра будет проходить на стадионе «Лаугардалсволлюр» в Рейкьявике, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события игры Исландия — Франция можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).
Первая встреча команд в отборочном цикле чемпионата мира состоялась в сентябре и завершилась победой французов со счетом 2:1. В трех матчах отбора Исландия набрала 3 очка, а Франция — 9.
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