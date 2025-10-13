Исландия — Франция: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборные Исландии и Франции встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Исландии и Франции встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 13 октября. Игра будет проходить на стадионе «Лаугардалсволлюр» в Рейкьявике, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Исландия — Франция можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

13 октября 2025, 21:45. Лаугардалсвеллур (Рейкьявик)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Первая встреча команд в отборочном цикле чемпионата мира состоялась в сентябре и завершилась победой французов со счетом 2:1. В трех матчах отбора Исландия набрала 3 очка, а Франция — 9.