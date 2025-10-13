Украина — Азербайджан: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Украина и Азербайджан встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Украины и Азербайджана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 13 октября. Игра пройдет на нейтральном стадионе «Краковия» в Кракове (Польша), стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Украина — Азербайджан можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

13 октября 2025, 21:45. Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego (Краков)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Первая встреча команд в отборочном цикле чемпионата мира состоялась в сентябре и завершилась со счетом 1:1. В 3 турах украинцы набрали 4 очка, а азербайджанцы — 1 очко.