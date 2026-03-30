Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры в стране

Федерация футбола Ирана сообщила ФИФА о разрушении в стране спортивной инфраструктуры.

«С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконной военной агрессии на священной земле Исламской Республики Иран был нанесен серьезный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно иранскому футболу», — приводит текст письма федерации страны в ФИФА иранское агентство ISNA.

Ранее глава Федерация футбола Ирана Мехди Тадж сообщал, что ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей на чемпионате мира из США в Мексику. Федерация обратилась в ФИФА после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что считает присутствие иранцев на турнире неуместным ради их же безопасности.

США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.