Чемпионат мира 2026, стыковые матчи в Европе: расписание игр 31 марта, где смотреть

Во вторник, 31 марта, состоятся финалы стыковых матчей европейского отбора на чемпионат мира 2026. «СЭ» публикует расписание соревновательного дня.

Расписание стыковых матчей в Европы ЧМ-2026

21.45. Босния и Герцеговина — Италия

21.45. Чехия — Дания

21.45. Косово — Турция

21.45. Швеция — Польша

Время начала — московское.

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире трансляции покажут на платформе «Оkkо Спорт» по платной подписке. За результатами стыковых матчей можно следить в разделе Чемпионат мира на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Финальная часть 23-го чемпионата мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут три страны: США, Канада и Мексика.