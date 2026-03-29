Чемпионат мира 2026, стыковые матчи в Европе: расписание игр 31 марта, где смотреть
Опубликовано расписание финалов стыков европейского отбора на чемпионат мира
Во вторник, 31 марта, состоятся финалы стыковых матчей европейского отбора на чемпионат мира 2026. «СЭ» публикует расписание соревновательного дня.
Расписание стыковых матчей в Европы ЧМ-2026
21.45. Босния и Герцеговина — Италия
21.45. Чехия — Дания
21.45. Косово — Турция
21.45. Швеция — Польша
Время начала — московское.
Где смотреть трансляции
В России в прямом эфире трансляции покажут на платформе «Оkkо Спорт» по платной подписке. За результатами стыковых матчей можно следить в разделе Чемпионат мира на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.
Финальная часть 23-го чемпионата мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут три страны: США, Канада и Мексика.
Новости