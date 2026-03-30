Анчелотти: «Я на 100 процентов уверен, что Италия выйдет на чемпионат мира»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мнением о шансах национальной команды Италии попасть на чемпионат мира-2026.

31 марта итальянцы сыграют с Боснией и Герцеговиной в стыковом матче за выход в финальную часть турнира.

«Желаю Гаттузо удачи и надеюсь, что мы увидимся на чемпионате мира. Я на 100 процентов уверен, что они выйдут на чемпионат мира. Или, скажем, на 95 процентов, а остальное решит судьба. Однако точно можно сказать, что на чемпионате мира Италию ждет относительно легкая группа, где Швейцария является единственным действительно сильным соперником», — приводит Mozzart Sport слова Анчелотти.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. Победитель матча между сборными Италии и Боснии и Герцеговины попадет в группу В, где сыграет с Канадой, Катаром и Швейцарией.

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