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15 июня, 20:00

Иран — Новая Зеландия: где смотреть трансляцию матча ЧМ по футболу, видео онлайн

Иран и Новая Зеландия сыграют в матче чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 16 июня. Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе (США), стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени. Матч Иран — Новая Зеландия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE

За основными событиями и результатом игры Иран — Новая Зеландия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа G.
16 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Иран
2:2
Новая Зеландия

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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