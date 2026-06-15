Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 16 июня. Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе (США), стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени. Матч Иран — Новая Зеландия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE

За основными событиями и результатом игры Иран — Новая Зеландия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа G.

16 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде