ФИФА сделает исключение для Трампа и позволит ему вручить трофей победителю ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) сделает исключение для Дональда Трампа и позволит президенту США вручить команде — победителю трофей за победу в чемпионате мира, сообщает talkSPORT.

По информации источников, ФИФА предоставит Трампу самому решать, праздновать ли окончание чемпионата мира вместе с футболистами или же остаться в стороне вместе с другими официальными лицами.

Согласно протоколу ФИФА, традиционно трофей стоит на постаменте, после чего его берет один из участников чемпионской сборной и несет на подиум к остальной команде для празднования. На церемонии также должны присутствовать официальные представители от других организаторов первенства Мексики и Канады.

В 2025 году в США провели первый по новому формату клубный чемпионат мира, победителем которого стал английский «Челси». По окончании матча Трамп вручил трофей футболистам английского клуба и остался стоять на сцене во время празднования игроками победы в турнире.

Финал чемпионата мира в США, Канаде и Мексике пройдет 19 июля в Нью-Йорке.