Де Брейне заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной Бельгии после чемпионата мира

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брейне прокомментировал свое будущее в сборной Бельгии.

«Завершать карьеру в сборной после чемпионата мира я не собираюсь: пока чувствую себя в порядке — продолжу выступать», — приводит слова футболиста Tribal Football.

На чемпионате мира Бельгия сыграет в группе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.

За национальную команду 34-летний хавбек сыграл 116 матчей, забил 36 голов и отдал 53 результатвные передачи.