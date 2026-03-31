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31 марта, 08:55

Де Брейне заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной Бельгии после чемпионата мира

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брейне прокомментировал свое будущее в сборной Бельгии.

«Завершать карьеру в сборной после чемпионата мира я не собираюсь: пока чувствую себя в порядке — продолжу выступать», — приводит слова футболиста Tribal Football.

На чемпионате мира Бельгия сыграет в группе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.

За национальную команду 34-летний хавбек сыграл 116 матчей, забил 36 голов и отдал 53 результатвные передачи.

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Кевин Де Брейне
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