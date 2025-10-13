Северная Македония — Казахстан: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборные Северной Македонии и Казахстана встретятся в отборе ЧМ-2026

Сборные Северной Македонии и Казахстана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 13 октября. Игра пройдет на арене «Тоше Проески» в Скопье, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Северная Македония — Казахстан можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

13 октября 2025, 21:45. Национальная арена Тоше Проески (Скопье)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне). В Казахстане игру будет показывать канал Qazaqstan.

Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 состоялась в июне и завершилась победой Северной Македонии со счетом 1:0. В 6 матчах Северная Македония набрала 12 очков, Казахстан — 6 баллов.