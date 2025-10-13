Северная Македония — Казахстан: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Сборные Северной Македонии и Казахстана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 13 октября. Игра пройдет на арене «Тоше Проески» в Скопье, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события игры Северная Македония — Казахстан можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне). В Казахстане игру будет показывать канал Qazaqstan.
Первая встреча команд в отборочном цикле ЧМ-2026 состоялась в июне и завершилась победой Северной Македонии со счетом 1:0. В 6 матчах Северная Македония набрала 12 очков, Казахстан — 6 баллов.