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8 марта 2025, 06:56

Инфантино назвал фаворитов ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Джанни Инфантино.
Фото Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом США Дональдом Трампом отметил, что сборная США будет одним из фаворитов чемпионата мира-2026. По его мнению, «при поддержке своих болельщиков» команда может выиграть турнир.

Как сообщает L'Equipe, также Инфантино отметил среди фаворитов Аргентину, Бразилию, Англию и Германию.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Финал турнира запланирован 19 июля на стадионе в Ист-Резерфорде (США, штат Нью-Джерси).

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