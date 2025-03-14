Рэшфорд вызван в сборную Англии на матч отбора ЧМ-2026

Стал известен состав сборной Англии на матчи отборочного этапа чемпионата мира-2026.

Главный тренер Томас Тухель вызвал форварда «Астон Виллы» Маркуса Рэшфорда, который арендован у «Манчестер Юнайтед». Последний раз нападающий выходил на поле в составе национальной команды 23 марта 2024 года в товарищеском матче против Бразилии (0:1).

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Саутгемптон»), Джеймс Траффорд («Бернли»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»).

Защитники: Дэн Берн, Тино Ливраменто (оба — «Ньюкасл»), Леви Колвилл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Джарелл Куанса («Ливерпуль»), Кайл Уокер («Милан»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Астон Вилла»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»).

Сборная Англии в рамках отборочного турнира ЧМ-2026 сыграет с Албанией (21 марта) и Латвией (24 марта).

Последний раз сборная Англии 17 ноября 2024 года в матче Лиги наций обыграла Ирландию (5:0).