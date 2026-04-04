Игроки сборной Италии требовали бонусы за выход на ЧМ

Футболисты сборной Италии перед решающим стыковым матчем за выход на чемпионат мира-2026 пытались договориться о бонусах, сообщает La Repubblica.

По данным источника, они просили 300 тысячах евро — по 10 тысяч на игрока. Переговоры с тренерским штабом проходили прямо в раздевалке перед выходом на поле на матч с Боснией и Герцеговиной (1:1, пенальти — 1:4). На тот момент главный тренер команды Дженнаро Гаттузо заявил, что вопрос о бонусах стоило бы поднимать только после выхода на чемпионат мира.

Сборная Италии в итоге не смогла пробиться на чемпионат мира-2026. Последний раз итальянцы играли на этом турнире в 2014 году. После невыхода команды на ЧМ в отставку подали Гаттузо и президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.