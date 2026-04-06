Президент ДР Конго подарит футболистам щедрые подарки за выход на чемпионат мира

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди объявил, что игроки и тренеры сборной получат щедрые подарки в честь первого за 52 года выхода на чемпионат мира.

Футболисты и наставники получат новые автомобили Jeep, крупные денежные выплаты и большие земельные участки.

ДР Конго вышла на чемпионат мира лишь второй раз в своей истории. В финале стыков африканцы обыграли Ямайку (1:0) благодаря голу в дополнительное время.

Сборная ДР Конго сыграет на чемпионате мира в группе K с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 сборных.