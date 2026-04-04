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4 апреля, 12:35

Футболист «Спартака» Дмитриев назвал сборную Франции фаворитом чемпионата мира-2026

Алина Савинова

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос о том, кого считает главным фаворитом чемпионата мира-2026.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 сборных.

«Нет такого, что я за кого-то буду болеть. Сейчас тяжело предсказать, потому что немного другой турнир стал — больше команд, больше групп. Тяжелее предсказать, чем раньше. Но на мой взгляд, фаворит — это Франция», — сказал Дмитриев в интервью пресс-службе «Спартака».

Сборная России пропустит чемпионат мира по футболу в 2026 году. Российские клубы и национальные команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022-го.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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