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Сегодня, 12:00

Испания — Аргентина: когда начало матча финала ЧМ по футболу

Испания и Аргентина встретятся в финале чемпионата мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Испании и Аргентины встретятся в финальном матче чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра пройдет на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Испании стала первой в группе H c Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем, а в плей-офф выбила из борьбы за трофей Австрию, Португалию, Бельгию и Францию. Аргентина выиграла группу J с Алжиром, Австрией и Иорданией, а в плей-офф обыграла Кабо-Верде, Египет, Швейцарию и Англию.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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