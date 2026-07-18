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Сегодня, 11:18

Хави назвал полуфинал с Францией лучшим матчем Испании на ЧМ-2026

Алина Савинова

Бывший главный тренер «Барселоны» испанец Хави считает, что сборная Испании особенно ярко проявила себя на чемпионате мира-2026 в полуфинальном матче против сборной Франции (2:0).

«Думаю, это был лучший матч Испании на этом чемпионате мира, настоящая ода футболу. Я уже много лет не видел такой сплоченной команды, игравшей настолько уверенно как в атаке, так и в защите. И это — против сборной Франции, которая на тот момент считалась сильнейшей командой. Этот тренер, эти игроки, это поколение создали по-настоящему великую команду на всех уровнях», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Экс-футболист добавил, что нынешняя сборная Испании очень похожа на испанскую сборную образца 2010 года, которая выиграла чемпионат мира в ЮАР. По словам Хави, он верит в успех национальной команды в финале ЧМ-2026.

Испания поборется за кубок с Аргентиной. Решающий матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) в воскресенье, 19 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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