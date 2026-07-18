Около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины прибыли в Нью-Йорк на финал ЧМ-2026

Порядка 50 тысяч аргентинских болельщиков приехали в Нью-Йорк (США), чтобы поддержать сборную в финальном матче чемпионата мира-2026 против Испании, сообщает Marca.

По данным издания, не все фанаты прибыли непосредственно из Аргентины — часть из них проживает в США. При этом не все смогут попасть на стадион. О массовом прибытии аргентинцев стало известно еще после полуфинала с Англией (2:1) в Атланте, где сервисы аренды автомобилей столкнулись с дефицитом машин: южноамериканские болельщики массово отправились в Нью-Йорк.

Ожидается, что и в городе, и на самом стадионе аргентинцев будет значительно больше, чем испанских болельщиков.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) в воскресенье, 19 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.