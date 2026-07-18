Гонщик «Формулы-1» Алонсо — о ЧМ-2026: «Англия была сильнее Аргентины, но проблема — Месси»

Испанские гонщики «Формулы-1» Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс в преддверии финала чемпионата мира по футболу оценили соперника сборной Испании.

Пилот «Уильямс» Сайнс не сомневается в успехе испанцев. На вопрос британских СМИ Sky Sports «Победит ли Аргентина?» он ответил: «Нет. Естественно, Испания — потому что мы играем в футбол».

Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо считает, что Испании повезло с соперником.

«Думаю, Англия была более сильной командой, и я больше боялся встречи с ней в финале. Не могу сказать, что Аргентина будет легкой, но в Испании мы рады, что прошла именно она — потому что считаем, что с ней будет легче. Хотя, возможно, Англия заслуживала финал чуть больше. Проблема — Месси», — добавил пилот «Астон Мартин».

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) 19 июля в 22.00 по московскому времени. В матче за третье место в ночь с 18 на 19 июля сыграют Англия и Франция.