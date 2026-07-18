Маскерано: «Эта сборная Аргентины — лучшая, которую я видел за 42 года»

Бывший футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано, завершивший карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2018 в России, поделился мнением об уровне аргентинской и испанской сборных в преддверии финала ЧМ-2026.

«Невозможно представить себе все то, чего добилась Аргентина. В финал вышли две команды, которые на протяжении долгого времени демонстрируют наибольшую стабильность — такова реальность. Если и есть две сборные в мире, которые показывали регулярность в последние три-четыре года, то это именно они. Аргентина — тем более. Она уже пять лет держит превосходный уровень. Это прекрасный финал для футбола в целом, потому что сошлись две команды, которые играют в отличный футбол», — приводит Mundo Deportivo слова Маскерано.

Он также оценил роль Лионеля Скалони в успехах сборной Аргентины.

«Для того чтобы появился Скалони, должно было случиться то, что случилось в 2018-м [Аргентина вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Франции со счетом 3:4. — Прим. «СЭ»]. Он — ключевой человек, наряду с игроками, безусловно. Для меня это лучшая сборная, которую я видел за свои 42 года», — добавил Маскерано.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) в воскресенье, 19 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.