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18 июля, 10:25

Бекхэма освистали в Нью-Йорке за отказ выбрать победителя финала ЧМ-2026

Алина Савинова

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил Fanatics Fest в Нью-Йорке, где вышел на сцену и пообщался с публикой.

Как сообщает Daily Mail, во время беседы экс-футболист отказался выбирать победителя финала чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией, за что его освистали. Однако Бекхэм со смехом воспринял неодобрительный гул трибун.

«Боже мой. Очевидно, я играл в Испании, поэтому испытываю огромную привязанность к стране и ее сборной. Думаю, они проделали исключительную работу на этом чемпионате мира и заслужили место в финале. Что касается Аргентины — у них есть Лионель. Он выдающийся игрок и выдающийся человек с правильными ценностями. Я хожу вокруг да около... Я останусь в стороне. Не знаю, кто победит. Я хочу, чтобы Лео выступил невероятно хорошо, потому что он исключительный человек и игрок. Но Испания будет очень трудным соперником. Я не скажу, кто, по-моему, выиграет. Просто посижу на заборе и получу удовольствие от игры», — заявил Бекхэм.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) в воскресенье, 19 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени. В матче за третье место в ночь с 18 на 19 июля сыграют Англия и Франция.

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