Скалони — о возможности Месси сыграть еще на одном ЧМ: «Он никогда не перестает удивлять»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признался, что не удивится, если нападающий Лионель Месси сыграет еще на одном чемпионате мира.

ЧМ-2026 стал для 39-летнего аргентинца шестым за карьеру. На этом турнире Месси забил 8 голов в семи матчах и возглавляет гонку бомбардиров.

«Последний чемпионат мира для Месси? Откуда мне знать? Вам нужно спросить его самого. Понятия не имею, потому что он никогда не перестает удивлять. Это вопрос к нему», — цитирует Скалони Marca.

Всего на счету Месси 21 гол в 33 матчах на чемпионатах мира. Он стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде (США) 19 июля.