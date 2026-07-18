Руни считает, что сборной Англии стоит назначить Гвардиолу главным тренером

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о том, стоит ли оставлять Томаса Тухеля на посту главного тренера национальной команды.

Немецкий специалист возглавил команду в январе 2025 года, его контракт действует до 2028 года. На ЧМ-2026 сборная Англии уступила в полуфинале Аргентине (1:2) и встретится с Францией в матче за бронзу.

«В настоящий момент я не вижу никого подходящего, кроме Пепа Гвардиолы. Если он доступен — может, стоит обратиться к нему? Он — тренер топ-класса, а тренеры топ-класса учатся на своих ошибках и становятся лучше. Кого мы назначим, если уволим Тухеля? Я не думаю, что есть кто-то лучше Томаса, кроме Гвардиолы. Проблема еще и в том, что у Тухеля не было опыта работы на чемпионате мира. У нас была та же проблема с Фабио Капелло. Чемпионат мира отличается от других турниров, нужно прочувствовать эту среду. Теперь у Тухеля есть этот опыт», — заявил Руни в своем подкасте.

Матч за бронзу ЧМ-2026 Франция — Англия пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля и начнется в 0.00 (мск).