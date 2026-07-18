Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

18 июля, 10:00

Франция — Англия: во сколько начало матча за 3-е место ЧМ по футболу

Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 19 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам.
Фото Getty Images

Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 18 на 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит — в 00.00 по московскому времени. Матч Франция — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Прямую трансляцию игры покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Главным судьей встречи Франция — Англия назначен арбитр из Венесуэлы Хесус Валенсуэла, который на ЧМ-2026 уже работал на матчах Австралия — Турция (2:0), Босния и Герцеговина — Уругвай (3:1) и Кот-д'Ивуар — Норвегия (1:2).

Сборная Франции закончила групповой этап на первой строчке в группе I, набрав девять очков. Команда Дидье Дешама обыграла в 1-м туре группового этапа Сенегал (3:1), во 2-м туре — Ирак (3:0) и в 3-м туре Норвегию (4:1). В 1/16 финала французы крупно прошли Швецию (3:0), в 1/8 финала — Парагвай (1:0), в четвертьфинале — Марокко (2:0), но на стадии 1/2 финала Франция проиграла Испании (0:2).

Англия заняла первое место в группе L, набрав 7 очков. Британцы обыграли в 1-м туре группового этапа Хорватию (4:2), во 2-м туре — Гану (0:0) и в 3-м туре Панаму (2:0). В 1/16 финала команда Томаса Тухеля победила ДР Конго (2:1), в 1/8 финала — хозяев турнира Мексику (3:2), в четвертьфинале финала — Норвегию в дополнительное время (2:1), но на стадии 1/2 финала англичане проиграли Аргентине в концовке матча (1:2).

На чемпионатах мира команды встречались друг с другом три раза. Единожды победу одержали французы и дважды футболисты английской сборной. Последняя встреча между этими командами как раз была на прошлом чемпионате мира. Тогда англичане проиграли с минимальным счетом (1:2). Единственным голом у «трех львов» отличился Кейн, а за синих забивали Тчуамени и Жиру.

Кроме того, эти сборные трижды пересекались на чемпионате Европы. Дважды был зафиксирован ничейный результат и один раз победили французы.

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736

ERID:2VfnxwfdRMV

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Фабиан Руис провел 50 матчей за сборную Испании и ни разу не проиграл в основное время
Сборная Нидерландов получила приз за честную игру на ЧМ-2026
Абаскаль о победе Испании на ЧМ-2026: «Мы лучшие! Никто и близко так не играет»
Родри — о «Золотом мяче» ЧМ-2026: «Я пример преодоления трудностей»
Пуйоль: «Буду вечно благодарен Месси за то, что он дал футболу»
Триумф Испании, Трамп влез в чемпионское фото, 28-минутный перерыв: главное за ночь 20 июля на ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ольмо — о финале ЧМ-2026 против Аргентины: «Будет интенсивный матч, но Испания к этому готова»

Около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины прибыли в Нью-Йорк на финал ЧМ-2026
Новости
RSS RSS
Все новости