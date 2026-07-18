Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 19 июля

Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 18 на 19 июля. Игра состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит — в 00.00 по московскому времени. Матч Франция — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Прямую трансляцию игры покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Главным судьей встречи Франция — Англия назначен арбитр из Венесуэлы Хесус Валенсуэла, который на ЧМ-2026 уже работал на матчах Австралия — Турция (2:0), Босния и Герцеговина — Уругвай (3:1) и Кот-д'Ивуар — Норвегия (1:2).

Сборная Франции закончила групповой этап на первой строчке в группе I, набрав девять очков. Команда Дидье Дешама обыграла в 1-м туре группового этапа Сенегал (3:1), во 2-м туре — Ирак (3:0) и в 3-м туре Норвегию (4:1). В 1/16 финала французы крупно прошли Швецию (3:0), в 1/8 финала — Парагвай (1:0), в четвертьфинале — Марокко (2:0), но на стадии 1/2 финала Франция проиграла Испании (0:2).

Англия заняла первое место в группе L, набрав 7 очков. Британцы обыграли в 1-м туре группового этапа Хорватию (4:2), во 2-м туре — Гану (0:0) и в 3-м туре Панаму (2:0). В 1/16 финала команда Томаса Тухеля победила ДР Конго (2:1), в 1/8 финала — хозяев турнира Мексику (3:2), в четвертьфинале финала — Норвегию в дополнительное время (2:1), но на стадии 1/2 финала англичане проиграли Аргентине в концовке матча (1:2).

На чемпионатах мира команды встречались друг с другом три раза. Единожды победу одержали французы и дважды футболисты английской сборной. Последняя встреча между этими командами как раз была на прошлом чемпионате мира. Тогда англичане проиграли с минимальным счетом (1:2). Единственным голом у «трех львов» отличился Кейн, а за синих забивали Тчуамени и Жиру.

Кроме того, эти сборные трижды пересекались на чемпионате Европы. Дважды был зафиксирован ничейный результат и один раз победили французы.