Хулиан Альварес — о победе над Уругваем: «Сборная Аргентины взяла важные три очка»

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Уругвая (1:0).

«Мы должны продолжать работать и расти как команда. Мы взяли три очень важных очка, но надо двигаться шаг за шагом. Думаю, что игру нужно было начинать с именно такого гола», — приводит слова Альвареса пресс-служба национальной команды.

Аргентинцы набрали 28 очков и лидируют в турнирной таблице. Уругвайцы идут на 4-й строчке — 20 очков.